Pulgar in tribuna, gli argentini in panchina. Ecco quando sono tornati

Il cileno viene lasciato fuori da Italiano: tornerà col Genoa

Non ci sarà Erick Pulgar contro l'Atalanta: considerando l'abbondanza a centrocampo, Vincenzo Italiano ha preferito mandare il cileno direttamente in tribuna, dopo gli impegni sostenuti con la propria Nazionale nelle ultime due settimane. Al contrario, sia Nico Gonzalez che Lucas Martinez Quarta si siederanno in panchina. I tre erano tornati tra la tarda serata di ieri e le prime ore di oggi: Pulgar aveva raggiunto la truppa viola in ritiro a Bergamo intorno alle 23:30 di venerdì, mentre i due argentini dopo la mezzanotte abbondante. Lo riporta Radio Bruno.