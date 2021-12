Dragowski, gioia di fine anno: è diventato babbo

La Fiorentina annuncia la nascita di Victor, primogenito del portiere polacco. Che sta per tornare finalmente in campo

Finale di 2021 speciale per Bartlomiej Dragowski. Il portiere della Fiorentina è infatti diventato babbo grazie alla nascita del piccolo Victor, di cui dà conto lo stesso club viola. Una grande gioia per mettersi alle spalle anche i mesi un po' travagliati, calcisticamente parlando, con la lunga assenza dai campi (è out da inizio ottobre). L'inizio del nuovo anno dovrebbe coincidere anche col suo ritorno a pieno regime tra i pali della Fiorentina.