Dragowski pronto a riprendersi la porta viola: il polacco torna a disposizione

Il portiere titolare viola manca da Fiorentina-Napoli dello scorso 3 ottobre

Il ritorno in campo è finalmente vicino per Bartlomiej Dragowski, che questa sera si è rivisto completamente in gruppo. Il portiere polacco, primo nelle gerarchie di Vincenzo Italiano per quanto riguarda l'estremo difensore titolare, manca dallo scorso 3 ottobre, giorno di Fiorentina-Napoli 1-2. Nel match contro i partenopei, il numero 69 gigliato aveva accusato una lesione alla coscia: un problema, questo, che pareva più semplice da superare ma che invece ha fatto saltare a Dragowski, in pratica, tre mesi. Contro l'Udinese Drago quasi certamente tornerà dal 1' per difendere la porta della Fiorentina.