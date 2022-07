Dragowski, frenata tra Acf ed Espanyol: i catalani pensano a un nuovo portiere

Come scrive Tmw c'è stata una brusca frenata nella trattativa tra Fiorentina ed Espanyol, che non hanno trovato la quadra per lo scambio con l'esterno Pedrosa. L'ultima richiesta della Fiorentina, 5 milioni di euro per il 50% del cartellino del portiere, ha fatto sì che gli spagnoli mettessero nel mirino un nuovo portiere.