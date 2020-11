Dragowski: “Difesa unica nota positiva, il pareggio non ci soddisfa”

Bartlomiej Dragowski ha parlato nel post partita a Dazn:

Stasera l’unica cosa positiva è che non abbiamo subito tiri in porta. Stavamo sempre con la palla, ma dobbiamo sfruttare le occasioni che ci capitano. Va rispettato il pareggio, ma non possiamo essere contenti. Possibile cambio in panchina? Io faccio il giocatore, non spetta a me commentare queste cose. Dobbiamo dare tutto in campo, alla fine scendiamo noi sul terreno di gioco. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. La squadra è forte, più della classifica che abbiamo.