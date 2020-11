Basile: “Friedkin a Roma non legge siti e giornali, mi auguro che succeda anche a Firenze…”

Il giornalista vicino al mondo Fiorentina, Massimo Basile, ha espresso la propria opinione su Twitter riguardo alla differenza tra i patron americani Friedkin, numero uno della Roma, e Rocco Commisso: “Friedkin non ascolta le radio locali, non segue siti e giornali, non sbircia sui social per capire l’umore della piazza. È la cosa che mancava a Roma e può rivelarsi vincente. Spero succeda in futuro anche a Firenze. La barriera linguistica può rappresentare una forza”.

