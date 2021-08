Il vice Terracciano scalpita: “Ogni occasione un’opportunità”

Nonostante le gerarchie tracciate da Italiano, Terracciano ha tutta l'intenzione di giocarsi le sue carte

Vincenzo Italianoieri è stato più che chiaro: "Dragowski ha qualcosa in più rispetto agli altri nelle gerarchie", sono state le parole del mister, che ha così fugato ogni perplessità sulla scelta di schierare Terracciano al posto del polacco nella gara di Coppa Italia contro il Cosenza. D'altro canto il secondo portiere viola ha comprensibilmente tutta l'intenzione di mettere in difficoltà il mister, e lo ha ammesso senza giri di parole anche in occasione dell'ultimo post pubblicato sul proprio profilo Instagram: "Ogni occasione un'opportunità", ha scritto Terracciano. Per mantenere sull'attenti Dragowski e ribadire che il vice c'è. E sa fare il suo mestiere.