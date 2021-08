Italiano: “Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ecco perché ha giocato Terracciano”

L'analisi del tecnico viola

"Questo carico di affetto dei tifosi mi dà gioia e responsabilità. Siamo partiti forti e subito preso la metà campo avversaria, abbiamo fatto quello che dovevamo fare e sono contento. La prossima partita con la Roma sarà difficile e dovremo prepararla bene. Vlahovic è dentro alla Fiorentina, lo dimostra quotidianamente, mi ha impressionato la sua cultura del lavoro. Terracciano? In questi con il mio staff ho sempre fatto giocare il vice in Coppa Italia, anche alla Fiorentina abbiamo riproposto questo. Dragowski ha qualcosa in più rispetto agli altri nelle gerarchie. Mourinho? È un grande del calcio, uno degli allenatori top, quest'anno sono tornati in tanti in Serie A. Dovremo preparare molto bene la partita, dovremo farci trovare pronti e stare subito con le antenne dritte". CLICCA PER LEGGERE IL TABELLONE AGGIORNATO DI COPPA ITALIA