Il popolo viola a Roma sarà numeroso, ma anche chi sarà a Firenze potrà seguire la viola come se fosse allo stadio

La finale di Coppa Italia di mercoledì è un evento, non solo per la Fiorentina. Ma anche per la città di Firenze. Che sui suoi social, ha condiviso questa foto. All'interno del quale si possono i maxischermi che verranno installati il 24 sera. Gli 8 punti si tingeranno di viola