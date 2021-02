Dove vedere Fiorentina-Inter 20.45 in TV e in LIVE streaming

Fiorentina-Inter è l’anticipo della seconda giornata del girone di ritorno della Serie A ed è in programma questa sera 5 febbraio: il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45. La gara sarà arbitrata da Marco Penna

Dove vedere Fiorentina-Inter in TV e streaming

Fiorentina-Inter sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport, che detiene i diritti di 7 partite su 10 di ciascuna giornata di campionato. In particolare, la gara tra la formazione di Cesare Prandelli e quella diretta da Antonio Conte, che non sarà in panchina perché squalificato, sarà trasmessa su Sky Sport Uno, su Sky Sport Serie A sul canale numero 251 del satellite. Sarà possibile seguire Fiorentina-Inter anche su Now Tv, attraverso cui si può assistere al meglio della programmazione di Sky acquistando uno dei pacchetti dedicati.

Le alternative

Ovviamente per chi non avesse l’abbonamento a Sky ci sono due alternative: la radiocronaca esclusiva per tutta la Toscana di Radio Bruno a cura di David Guetta con il commento del nostro direttore Saverio Pestuggia. Non mancherà ovviamente anche la diretta testuale curata dalla redazione di Violanews.com con le pagelle della gara immediatamente a fine gara, tutte le voci dalla sala stampa e le foto più belle a cura di Fotocronache Germogli.