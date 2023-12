Beppe Dossena ex regista in Serie A, che ha seguito Roma-Fiorentina per RadioRai, racconta le sue impressioni al Pentasport di Radio Bruno:

"La Roma è andata subito in vanti, e poteva raddoppiare per gli errori dei difensori viola. Con Dybala in campo la gara poteva prendere una piega diversa. Ma la squadra di Italiano ha affrontato la ripresa in modo diverso. Tutte le squadre quando hanno gli impegni di coppa cambiano. Italiano è stato bravo a gestire e ha fatto esperienza. L'unico appunto è che non avrei tolto Bonaventura. Alla squadra manca una punta centrale, perchè sugli esterni sono coperti. Ma li davanti manca l'uomo d'area, e qualcuno a cui appoggiarsi quando sei pressato, un Lukaku.