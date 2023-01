Dossena: “La Coppa Italia non può essere nella testa della Sampdoria”

"Sto vedendo una Samp migliore rispetto alla fine dell'anno. La Coppa Italia non è nella testa della Sampdoria, il campionato è la priorità. Vedremo dei giovani in campo, è troppo pericoloso perdere dei giocatori in coppa. La stagione della Fiorentina è strana. Una città così amata merita di più, sta giocando in modo ondivago, fa fatica a fare gol. Non c'è continuità di prestazione, ed è strano."