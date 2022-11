Dopo l’Inter la Questura cambia le modalità d’acquisto dei biglietti al Franchi

Dopo i fatti accaduti nelle tribune del Franchi durante Fiorentina-Inter, per evitare la possibilità di altri disordini all'interno dello stadio e garantire che i tifosi della squadra avversaria si trovino soltanto all'interno del settore a loro dedicato, la Questura di Firenze ha disposto l’obbligo della “tessera del tifoso” (emessa entro il 28 ottobre) per tutti i settori dello stadio per la sfida contro la Salernitana. Ma, diversamente dal solito, dove con una tessera si aveva diritto a sbloccare l’acquisto fino a 4 biglietti, in questo caso la tessera sbloccherà un solo biglietto, dell’acquirente.