Dopo Duncan, tocca a Dodò: altro “fiocco” in casa Fiorentina

Nuova nascita in casa Fiorentina. E' nato il piccolo Filippo, figlio del neo terzino viola Dodò e della moglie Amanda. Il brasiliano diventa dunque babbo per la seconda volta (ha già una bambina). Periodo dunque di dolci arrivi in casa Fiorentina, dopo quella di Duncan dei giorni scorsi. Anche per Dodò sono arrivati, ovviamente, gli auguri del club viola sui social. (foto in evidenza tratta da instagram)