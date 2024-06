Donzelli: “Franchi? Disponibili a trovare nuove soluzioni per la Fiorentina”

Per quanto riguarda lo stadio Franchi? L'arroganza di chi ha gestito il potere ha portato a un braccio di ferro surreale con la Fiorentina che voleva investire. Si sono intestarditi sul PNRR, con soldi che non possono essere usati per lo stadio. E mancano ancora tanti fondi. La sinistra ha fatto un disastro. Adesso aspettiamo e poi serve parlare con la Fiorentina. Un impianto nuovo? Siamo disponibili a cercare soluzioni. Non si può pensare di imporre lo stadio, i tempi e le conseguenze alla Fiorentina senza parlarci. A Bagno a Ripoli, con un buon dialogo, è stata fatta una bella cosa. Ci vuole più umiltà, ma la sinistra ha sempre fatto quello che voleva perché vincevano sempre loro. Adesso non è più così, un po' di opposizione serve a tutti.