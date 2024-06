Donati saluta Palladino: “Abbiamo fatto due grandi stagioni. Ti auguro il meglio”

E' tempo di saluti per molti giocatori e allenatori arrivati alla fine di un ciclo con le rispettive squadre. Con l'arrivo di Raffaele Palladino a Firenze nei giorni scorsi c'è stato uno scambio di saluti reciproci tra l'allenatore e la sua ex squadra, il Monza. Oggi anche un suo calciatore e amico ha voluto dimostrare tutta la sua vicinanza al nuovo tecnico viola. Il giocatore in questione è Giulio Donati, che sembrava poter diventare un nuovo collaboratore di Palladino proprio a Firenze e che invece continuerà la carriera da calciatore. Su Instagram ha voluto ringraziare il suo ex allenatore con queste parole: "Così deve essere questo saluto: ricco di felicità, emozioni, gioia, successi! Come il percorso che abbiamo avuto in queste due bellissime stagioni. Oltre che augurarti il meglio per la tua nuova avventura, un grazie è più che doveroso, non solo per quanto hai creduto in me, ma per la grande persona che ho avuto il piacere di conoscere. Sempre leale, sincero e gran professionista. Un forte abbraccio grande Raffa!". Il tecnico viola ha risposto nei commenti con un cuore.