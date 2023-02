Donati: “Prestazioni altalenanti? Coppe stimolanti mentalmente, campionato no”

Ai microfoni di Radio Bruno, l'ex calciatore Massimo Donati ha parlato del momento viola: "La Fiorentina in campionato non sta facendo benissimo se si considera l'anno scorso dove è arrivata la qualificazione in Europa andando oltre le aspettative. Dopo un campionato così bisognava salire e non è così semplice, può esserci stato un po' di appagamento inconscio approcciandosi alla stagione successiva. Il dato di fatto è che la squadra non si esprima come la scorsa stagione, l'anno scorso è stato tirato fuori il massimo da tutti mentre quest'anno no. Quando arrivano le coppe invece cambia tutto, anche a livello mentale nella testa dei calciatori.