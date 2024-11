Donadel: “Bove sta facendo la differenza. Sarà perchè ha la 4…”

In un campionato così equilibrato non ha senso porsi dei limiti: è lì che inizi a perdere qualcosa. Qui a Firenze ha sempre fatto la differenza l'entusiasmo. Serve ragionare partita per partita e non buttarsi giù nei momenti negativi.

Sul centrocampo

Ogni centrocampista ha qualità uniche: c'è struttura, tecnica e dinamicità. Bove sta facendo più la differenza, ha fatto in campo tantissimi ruoli. Attacca, difende, corre. Sarà che ha la 4 sulle spalle (come lui in passato). Oggi tutti (i centrocampisti, in generale) sono molto più tecnici. Il giocatore che mi attira di più è Adli. Mi dà l'idea di leader. Quando è in campo lui, la Fiorentina è più tranquilla.