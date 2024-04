Domenica 14 Aprile evento “Roadshow” della Fiorentina in centro a Firenze

La Fiorentina torna con "Roadshow" in piazza della Repubblica a Firenze. "Divertimento, intrattenimento e promozioni… questo e molto altro in programma domenica 14 Aprile nel cuore di Firenze. Piazza della Repubblica si prepara ad ospitare il Roadshow della Fiorentina: ti aspettiamo dalle 10.30 alle 19:00!". Questo il post della società gigliata sui social, per annunciare l'evento che si terrà in programma domani.