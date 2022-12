Domani sera grande festa al V.C. Barga e Alta Garfafgnana

Saranno circa 150 i tifosi viola che prenderanno parte venerdì 2 dicembre, al ristorante Da Orietta a Cerretoli, alla prima festa del Viola Club Barga e Alta Garfafgnana , nato un anno fa dopo la fusione tra il viola club Barga e il viola club Alta Garfagnana; fusione in barba a qualsiasi tipo di campanilismo, unendo due territori diversi per storia, con l’unico obiettivo di mettere insieme tanti appassionati di Fiorentina. Un club che oggi rappresenta la più importante realtà del tifo viola in Valle del Serchio e che, ad ogni partita dle campionato, porta puntualmente a Firenze un pullman di tifosi da Barga e dalla Garfagnana.

Dallo scorso anno questo è il primo evento conviviale per il neonato club e per l’occasione sarà davvero importante il gruppo di ospiti che arriverà da Firenze. Intanto ci sarà RobertoGalbiati, protagonista di quella Fiorentina che nella stagione 191-82, dopo peraltro un ritiro estivo a Barga, sfiorò la conquista dello scudetto poi vinto dalla Juventus. Una vittoria sfumata all’ultimo tuffo, nella partita giocata contro il Cagliari e finita 0-0 con un gol ingiustamente annullato a Graziani. Ci sarà anche Sauro Fattori, anche lui ex giocatore viola, ma soprattutto l’artefice, quale allenatore, della conquista del primo e unico scudetto della Fiorentina Women nella stagione 2016-2017 che gli valse anche nel 2017 la Panchina d’oro come migliore allenatore del calcio femminile italiano.