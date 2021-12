Domani la ripresa al CS: Italiano pronto a conoscere Ikoné

Il nuovo acquisto Ikoné sta per unirsi al gruppo, in vista della ripresa delle operazioni agli ordini di mister Italiano

Dopo la sosta natalizia, è tempo di riprendere a lavorare per la Fiorentina. Già domattina i calciatori gigliati si sottoporranno ad un tampone molecolare. Lo prevede il protocollo di inserimento in gruppo, che non prevede quarantena preventiva. I giocatori, infatti, non potranno avere nessun contatto tra di loro, fino al risultato. In base a quello che sarà l’esito dei test, poi, la Fiorentina gestirà il gruppo dei negativi, che si alleneranno ogni giorno tranne il 1° gennaio.