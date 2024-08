Domani la presentazione di Pongracic: l’orario della conferenza al Viola Park

Domani, ore 14:00, presso il Wind3 Media Center del Viola Park, andrà in scena la conferenza stampa di presentazione di Marin Pongracic

Come comunicato dalla Fiorentina, domani, martedì 6 agosto, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, andrà in scena la conferenza stampa di presentazione del nuovo difensore viola Marin Pongracic. L'inizio è previsto per le ore 14:00.