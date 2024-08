Domani la presentazione di Gudmundsson: l’islandese protagonista al Viola Park

Domani, martedì 20 agosto, è il giorno di Albert Gudmundsson. L'ex centrocampista offensivo del Genoa, inseguito dalla Fiorentina almeno dallo scorso gennaio ed acquistato ufficialmente la scorsa settimana, verrà presentato alla stampa alle 12:30, presso il Wind3 Media Center del Viola Park, sicuramente alla presenza di almeno un dirigente gigliato. Per vederlo in campo, però, bisognerà aspettare: almeno due-tre settimane secondo Raffaele Palladino, probabilmente a questo punto dopo la sosta di inizio settembre. Ovviamente la presentazione del calciatore islandese sarà seguita in tempo reale anche dalla nostra www.