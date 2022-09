Dodò: “Voglio recuperare il prima possibile e tornare più forte” (FOTO)

L'ex Shakhtar Dodò non ci sta. Il terzino brasiliano, uscito sul finire di primo tempo oggi pomeriggio per un problema al polpaccio, affida ad una storia su Instagram tutto il rammarico per lo stop fisico, ma anche la sua voglia di tornare quanto prima. Poche parole quelle scritte sul noto social, che esprimono il suo imperativo: "Recuperare e tornare più forti". Se lo augura anche e soprattutto Vincenzo Italiano, che ormai lo stava inserendo sempre più nell'undici titolare.