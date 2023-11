Dodò e gli altri infortunati non hanno fatto mancare il loro supporto ai compagni in Serbia. E il brasiliano esulta così per la vittoria

Dodò come altri compagni infortunati, ha assistito alla vittoria viola direttamente dal Viola Park. Il terzino brasiliano sta cercando di restare il più possibile ai suoi compagni in questi mesi lontani dal campo. Oggi avrà osservato con attenzione la prova di Pierozzi, ma intanto sui social esprime la sua gioia per i 3 punti conquistati in Serbia