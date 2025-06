Distefano saluta Frosinone: “Non dimenticherò mai questa esperienza”

Filippo Distefano saluta il Frosinone e torna alla Fiorentina, sui social ha salutato i ciociari: "Grazie Frosinone. Quest’anno non è andato come speravo: purtroppo non ho avuto l’occasione di dimostrare davvero il mio valore, ma l’importante è che, insieme, abbiamo raggiunto l’obiettivo. Mi porto via un’esperienza che non dimenticherò mai e persone fantastiche che porterò sempre con me. Grazie allo staff, alla squadra e a tutti i tifosi: grazie per il sostegno, la fiducia e per avermi fatto sentire parte di questa famiglia. Grazie di cuore a tutti”.