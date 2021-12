DIstefano: “La Fiorentina per me è una famiglia. Ecco cosa mi ha detto Vlahovic”

L'esordio contro la Sampdoria e il significato della maglia viola per l'attaccante della Primavera

"E' stato un esordio inaspettato, mi sembrava un sogno quando ero sotto la Fiesole a riscaldarmi. In pochi secondi ho rivissuto tutti i ricordi che ho con questa maglia. Sono arrivato che ero un ragazzino, ora sono un giocatore. Il presidente era molto contento, mi ha abbracciato e mi ha detto che deve essere solo l'inizio. I ragazzi della prima squadra erano tutti molto contenti, Vlahovic mi ha detto che spera che questa partita per me sia la prima di tante. Ma voglio ringraziare soprattutto Venuti, perché le sue parole pubbliche mi hanno fatto davvero molto piacere. Per me la Fiorentina è una seconda famiglia, le sarò sempre grato ripagandola in campo. Al di là del calcio, mi piace creare rapporti: sono particolarmente legato ad Aquilani e Quinto. Il mio idolo assoluto è Maradona. Primavera? E' stato un inizio di stagione importante, ma non ci dobbiamo accontentare. La finale di Supercoppa con l'Empoli è sempre una partita particolare".