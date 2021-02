Diritti tv, si allarga il fronte a favore di Dazn: c’è anche la Fiorentina

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla partita dei diritti tv, contesi fra Dazn e Sky: dalla parte di Dazn giocano Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma, Torino, Fiorentina, Atalanta, Lazio e altri che se ne sono aggiunti nelle ultime ore. Anche chi, come il presidente del Genoa Preziosi, era stato descritto come deciso sostenitore di Sky, è in realtà aperto alla soluzione più conveniente per la A, con tutte le dovute rassicurazioni. In trattative così importanti è normale che le società vogliano ottenere tutte le garanzie finanziarie possibili. Non solo: occorre che Dazn offra certezze sulla tecnologia, cioè sulla possibilità per i tifosi di seguire le partite senza lentezze o problemi di fruizione delle trasmissioni. Il rapporto con Tim, che dovrebbe fare da Telco supportando Dazn nella distribuzione, è un altro aspetto che i club vogliono approfondire.

