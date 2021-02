Diritti tv, Dazn supera Sky. Anche la Fiorentina ha espresso voto favorevole. Il punto

Dazn scatta su SkySport e si pone in vantaggio nel testa a testa per idiritti-tv del triennio 2021-24. Secondo la Gazzetta dello Sport, la spinta arriva anche da Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli, Lazio, Torino, Fiorentina e Atalanta. “I punti a favore vanno ricercati ovviamente nell’offerta economica, più vantaggiosa di quella dell’avversario – spiega la Gazzetta -. E poi c’è la tecnologia: è Dazn a soddisfare la richiesta di novità, in un momento in cui la distribuzione via satellite è in una fase matura. La visione digitale può invece offrire soluzioni sempre nuove e più accattivanti: i 20 club di Serie A non temono problemi di segnale o lentezze nella fruizione delle partite in televisione. I numeri (anche extra calcio) oggi raccontano altro: OTT come Netflix o Amazon Prime in Italia hanno raggiunto milioni di abbonati. E Dazn potrebbe non essere sola in questa fase: potrebbe essere supportata da una Telco, nello specifico da Tim, altro elemento importante”.

