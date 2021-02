Fiorentina, tre appuntamenti per la salvezza ed il futuro

Questa mattina sulle pagine di La Repubblica si tratta l’importanza delle prossime gare della Fiorentina nelle settimane che verranno. La squadra di Prandelli ha davanti al suo percorso la trasferta di Genova contro la Sampdoria di Ranieri, la gara casalinga contro lo Spezia ed infine andrà ad Udine per un altro scontro cruciale per la salvezza. Tre gare fondamentali per la squadra viola per ottenere più punti possibili e fare magari quello slancio in classifica per smuoverla dalla zona retrocessione. A Genova rientreranno Castrovilli e Ribery a supportare e garantire gioco nelle trame offensive della Fiorentina. Rimarrà assente, al momento, lo squalificato Nikola Milenkovic. La Fiorentina ha presentato ricorso per far rimuovere la seconda giornata di squalifica al serbo.

Tre partite fondamentali per la stagione della Fiorentina e per il futuro della stessa società. Da marzo infatti si inizierà a programmare il futuro della squadra viola e dovranno essere trattati i rinnovi non solo dei giocatori ma anche quelle del tecnico Cesare Prandelli e del Ds Daniele Pradè.