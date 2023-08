Dimesso il ct Mancini, e ora Beltran? Il nuovo bomber viola in attesa di novità

"Per quanto riguarda l'interesse dell'Italia, credo solo di dover aspettare e lasciar succedere le cose". Così Lucas Beltran, nuovo attaccante della Fiorentina di nazionalità argentina ma dotato di passaporto italiano e quindi ancora eleggibile per la Nazionale, appena un paio di giorni fa. Ebbene qualcosa è successo, qualcosa di grosso: si è dimesso il ct Roberto Mancini, l'uomo che ha dato il via alla politica della ricerca degli oriundi che ha portato Retegui ai primi gol in azzurro. Uno dei papabili era appunto Beltran, ma adesso dipenderà tutto da quale sarà il prossimo selezionatore e da come si deciderà di agire in merito ai giocatori in bilico tra due o più nazionali. Nel frattempo, Beltran può farsi vedere da Italia e Argentina segnando con la maglia della Fiorentina.