Di Marzio: “Sarri uomo giusto per la Fiorentina. Callejon? Non è finito”

Gianni Di Marzio, allenatore e osservatore, ha parlato a Rtv38: “Il potenziale tecnico della Fiorentina è di prima qualità, ma alcuni giocatori non sono compatibili e manca una punta centrale. Mancano gol all’appello, dopo Vlahovic c’è Castrovilli, poi il deserto. Callejon? Mi sorprende vederlo relegato in panchina, non è finito, a Napoli è sempre stato titolare con tutti gli allenatori, può giocare anche nel 3-5-2. La Fiorentina non è abituata a lottare per la salvezza e ne verrà fuori bene se entrerà nell’ordine di idee di giocare per questo obiettivo. I giocatori devono fare gruppo e buttare sudore e sangue per la maglia, la Fiorentina non può stare a 25 punti in classifica, è un qualcosa che va oltre ogni concetto tattico. Mi sembra strano che i calciatori arrivano a Firenze e si dimenticano come si gioca a calcio…. Sarri? È l’uomo giusto per Firenze per creare entusiasmo, se decide di rientrare credo possa finire proprio a finire. Altrimenti, in caso di mancata riconferma di Prandelli, serve un profillo giovane come De Zerbi, Italiano o Juric”.

