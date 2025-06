Di Marzio: “Per Dzeko la Fiorentina è in rimonta sul Bologna”

La Fiorentina ha recuperato terreno per l’attaccante bosniaco Edin Dzeko e sta mettendo in atto una rimonta proprio sui rossoblù, ancora da considerare dentro la corsa, nella trattativa. Rincorsa resa possibile anche dagli apprezzamenti di Stefano Pioli per il giocatore ex Roma e Inter. Lo rivela Gianluca Di Marzio.