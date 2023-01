Di Marzio: “La Fiorentina sfida Empoli e Atalanta per un talento della Spal”

La Fiorentina ci prova per un classe 2006. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito web, infatti, la dirigenza viola starebbe sfidando Atalanta e Empoli nella corsa al giovanissimo attaccante della Spal Emanuele Rao. Il giovane si sta mettendo in mostra nel settore giovanile del club emiliano tanto da essere stato convocato addirittura da Daniele De Rossi per la sfida di quest'oggi tra Spal e Ascoli.