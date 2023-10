Come riportato da Gianluca Di Marzio è vicinissima l'intesa tra Fiorentina e Kayode per il rinnovo sino al 2028

Kayode-Fiorentina, ci siamo per il rinnovo sino al 2028. Come riportato da Gianluca Di Marzio, le due parti avrebbero trovato in serata l'accordo per il rinnovo di contratto per altri 5 anni. Cosi facendo la Fiorentina riesce a blindare il suo talento, allontanando tutte le voci di mercato uscite in questi giorni.