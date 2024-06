Di Marzio: “Fiorentina, rinnovato Favasuli. Pronto un nuovo prestito”

Fiorentina, rinnovato il contratto del giovane classe 2004 Costantino Favasuli: adesso può ripartire in prestito

La Fiorentina ha rinnovato il giovane esterno classe 2004 Costantino Favasuli, con un contratto fino al 2027. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore però ripartirà immediatamente in prestito questa estate, dopo l’esperienza alla Ternana nella stagione appena terminata. Quattro club di Serie B interessati a lui, con il Bari che resta in pole al momento. Le altre squadre che starebbero facendo un pensierino sul giovane viola sono Frosinone, Catanzaro e Cesena.