Di Marzio dopo le dimissioni di Prandelli: “Avviati i contatti per il ritorno di Iachini”

Reduce dalla sconfitta contro il Milan, Cesare Prandelli ha presentato le proprie dimissioni alla Fiorentina. 21 punti in 21 partite il bilancio fin qui per l’allenatore di Orzinuovi nella sua seconda esperienza sulla panchina viola. In attesa dell’ufficialità, la dirigenza viola ha avviato i contatti per il ritorno di Giuseppe Iachini, che era stato esonerato lo scorso 9 novembre dopo il pareggio contro il Parma. Iachini dovrebbe raggiungere Firenze nelle prossime ore per dirigere nella giornata di domani il primo allenamento. Oggi la Fiorentina non si è allenata perché la ripresa era fissata a martedì. Lo scrive Gianlucadimarzio.com.