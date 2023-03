Di Livio: “Voglio rivedere la vera Fiorentina. Biraghi? Carattere da capitano”

L'ex giocatore della Fiorentina, Angelo Di Livio, ha parlato ai microfoni di TMW della squadra viola, trattando alcuni temi caldi. Ha iniziato parlando della Coppa Italia: "Questa Fiorentina sta iniziando a piacermi, ha delle potenzialità per arrivare in fondo sia alla Coppa Italia che alla Conference. In quella nazionale la strada sembra spianata, ma occhio alla Cremonese, che ha buttato fuori Napoli e Roma. In Conference, è vero, ci sono squadre come Lazio, Villarreal e West Ham, ma penso che qualcuna andrà fuori al prossimo sorteggio. I viola stanno crescendo e questo mi dà qualche certezza in più".