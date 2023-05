Di Livio: “Vittoria meritata ieri, ho visto fare cose interessanti a Jovic”

Soldatino Di Livio parla così della Fiorentina, e di alcuni singoli in particolare

Angelo Di Livio, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue parole:

"Sono molto contento perchè la Fiorentina non giocherà solo la finale di Conference League ma anche quella della Coppa Italia. Il percorso di Italiano e della società sta raccogliendo i propri frutti. Due finali sono importanti per la crescita di tutti. Nico Gonzalez? Da quando è arrivato ha dimostrato subito le sue qualità, anche se pecca di discontinuità. Lui è un giocatore che va aspettato, ma che farebbe comodo a tantissime squadre. Con il Basilea? Vittoria meritata con il gioco. Poteva essere un risultato più rotondo se Jovic avesse sfruttato quelle occasioni. Però va bene così. Speriamo se li sia tenuti per la finale. Sulla sua stagione? Ho visto fare cose molto interessanti a Jovic, ma certe occasioni vanno sfruttate. L'attaccante davvero essere spietato e cinico."