Di Livio: “Scelte sbagliate sul mercato, Pezzella non dà più sicurezze. Castrovilli…”

L’ex centrocampista Angelo Di Livio è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio:

Oggi i giocatori devono calarsi in una situazione che dice che devono salvarsi, e farlo più presto possibile. Visto che squadre ci sono in bassa classifica? Il Crotone mi sembra quasi spacciato, ma poi altre due devono andare giù. Ormai l’obiettivo è la salvezza, sono venuti a mancare giocatori e gol, solo Vlahovic nell’ultimo periodo ha fatto vedere qualcosa. Se giocano tutti sotto le loro possibilità, la stagione diventa un problema. Sono state sbagliate molte scelte sul mercato, penso alla fase difensiva anche: Pezzella non dà più sicurezze, e se un leader difensivo sbaglia una partita dietro l’altra, come fai. Stravedo per Castrovilli, e mi piacerebbe vederlo più coinvolto e responsabile. C’è bisogno che tutti tirino fuori gli artigli, la personalità: i mancati risultati penso vadano su questo