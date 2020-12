Intervenuto a TMW Radio, l’ex capitano viola Angelo Di Livio ha commentato la crisi Fiorentina, alimentata dal netto 3-0 subito in casa dell’Atalanta: “Mi piange il cuore, deve stare attenta perché la situazione potrebbe diventare pericolosa. Ci sono giocatori non da Fiorentina, non è un problema di tecnico. Vedo un Ribery che con la testa è altrove. Quindi bisognerà fare delle scelte ben precise”.

Fiorentina, un’altra stagione da lacrime e sangue