On. Di Giorgi: “Nuovo Franchi darà nuova dimensione a Campo di Marte”

L'Onorevole del PD ha commentato la chiusura del bando che porterà all'ammodernamento per lo Stadio Franchi di Firenze

L'onorevole Rosa Maria Di Giorgi, capogruppo PD in commissione cultura e grande promotrice del restyling del Franchi, ha parlato oggi riguardo la chiusura della prima fase del bando per mettere a nuovo lo stadio di Firenze: "Il successo del concorso internazionale che, nella fase di preselezione, ha visto la presentazione di 31 progetti da parte dei più grandi studi internazionali, dimostra come l’intuizione che avevamo avuto, e per la quale mi sono battuta sin da tempi non sospetti, sia la migliore per Firenze e anche per la Fiorentina. Un esito per cui mi sono convintamente spesa in prima persona sin dalla presentazione, già nella primavera del 2020, della mia legge di modifica del Codice dei beni culturali, con 50 firme di deputati del PD. Legge in cui si introduceva il principio secondo cui è legittimo intervenire in impianti sportivi storici, come il Franchi, facendo attenzione a mantenerne l’identità, ed allo stesso tempo rendendoli funzionali per le esigenze della modernità.