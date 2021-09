Bellinazzo: “Viola, troppo modesti i ricavi dal Franchi: dovrebbero triplicare”

Il giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo, noto esperto dell’attualità finanziaria del mondo del calcio, è stato ospite del Pentasport di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. “Il Viola Park? Per la Fiorentina”, ha...

Il giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo, noto esperto dell'attualità finanziaria del mondo del calcio, è stato ospite del Pentasport di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. "Il Viola Park? Per la Fiorentina", ha esordito, "avere una struttura di proprietà farà sì che possa utilizzare una leva che è quella del calciomercato, di particolare interesse per quanto riguarda la capacità di far crescere giovani talenti, che possono essere venduti. Basti pensare a cosa è successo all'Atalanta con Zingonia".