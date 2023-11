Di Gennaro: “Mancano i gol, la responsabilità è dei giocatori. Manca la ferocia”

""Le difficoltà offensive? E' una cosa che si ripete e anche Italiano si è lamentato di questo nel post partita. La Fiorentina ha preso in mano la partita con la solita capacità di giocare, il suo calcio che la squadra ha assimilato bene, però se crei tanto come contro la Juve e non segni c'è un problema. La responsabilità è soprattutto dei calciatori, manca ferocia e determinazione, devono essere più cinici. Beltran ha avuto un'occasione importante, non puoi sbagliare un controllo così. Poi entra Nazola e anche lui fa fatica. gli esterni propongono gioco ma all'atto pratico mancano nel gol. Ieri è stata un'occasione persa per reinserirsi in zona Champions, ma credo si possa imputare poco ad Italiano"