Di Gennaro: “Difficile sostituire Vlahovic. Italiano? Può aprire un ciclo”

L'ex centrocampista viola ha detto la sua sulla questione Vlahovic. Ecco le sue parole

Antonio Di Gennaro , ex centrocampista viola, è intervenuto a Stadio Aperto commentando anche al situazione Vlahovic . Ecco le sue parole:

"Le parole di Commisso sono state chiare. È un'offerta importante, ma se queste situazioni portano a una situazione mentale sbagliata per il giocatore, questo farebbe male a tutta la squadra. È difficile trovare un giocatore ventenne con le qualità di Vlahovic, Scamacca in prospettiva può essere interessante, ma non credo possa essere un giocatore da venti gol a stagione".