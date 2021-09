Cecchi: “Vlahovic è un ragazzino. Servono regole per limitare i procuratori”

Il noto opinionista commenta lo sfogo di Rocco Commisso e il caso Vlahovic. Ecco le sue parole ai microfoni del Pentasport

"Non è possibile, ogni volta che le cose vanno bene arriva un secchio d'acqua ghiacciata. Io non c'è l'ho con Valhovic, ha solo 21 anni e in campo ha sempre dato tutto. Più che altro mi concentro sui procuratori che fanno soldi sulla nostra passione. Alla sua età avere tutte quelle cose ti porta ad affidarti a questi personaggi che però non sappiamo come sono. Sembra che dietro Vlahovic si trovino solo interessi economici e basta. Io metterei delle nuove regole per limitare il potere dei procuratori. Detto ciò, noi abbiamo bisogno di Vlahovic e se dovesse andare via questa estate non sarà una tragedia. Commisso ha voglia di investire quindi stiamo tranquilli e cerchiamo di non farsi del male".