Di Gennaro: “Difesa a tre? Non snaturiamoci. Kayode un predestinato”

Ospite di Rtv 38, l'ex viola Antonio Di Gennaro ha detto la sua sul vuoto che si crea sulla fascia destra dopo l'infortunio di Dodò: "Voglio escludere che Italiano schieri un mancino a destra, la migliore opzione è Kayode-Pierozzi oppure Kayode-Martinez Quarta che in passato ha giocato terzino. A me è sembrato un giocatore con personalità, che sa dribblare ed è già pronto. Se ha giocato così a 19 anni vuol dire che sei un predestinato. Se i giovani sono bravi Italiano li fa giocare, ai miei tempi la linea verde a Firenze era inevitabile".

Sul nuovo modo di giocare di Italiano: "La Fiorentina di Italiano è arrivata in due finali giocando con la difesa alta, subire gol non è una questione di squadra. Maxime Lopez è una mezz’ala, gli piace andare in avanti e una mediana a due con Arthur è un azzardo. Giocare a tre dietro? In alcuni momenti può starci ma non si può snaturare il modo di giocare. La Juve gioca con tre centrali bloccati, l’Inter li rende partecipi della manovra, c’è il rischio di perdere un uomo in impostazione".