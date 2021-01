Di Francesco: “La Fiorentina non ci è stata superiore. Mancata cattiveria sotto porta”

Dopo la sconfitta che può costargli la panchina, il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco ha commentato così l’1-0 contro la Fiorentina: “Prestazione? Serve fare i tre punti, oggi potevamo portarla a casa. Non basta giocare bene, non abbiamo sfruttato le occasioni ed è mancata cattiveria e personalità: ma la prestazione è stata all’altezza. Dispiace perdere una partita del genere in questo modo, oggi non lo accetto perché la Fiorentina non ci è stata superiore. Troppa paura? Fa parte del gioco, va affrontata e dobbiamo uscirne insieme, oggi più che sopraffatti dalla paura ci è mancato il gol. Siamo stati compatti, abbiamo sbagliato la transizione sul gol e non meritavamo la sconfitta”.

