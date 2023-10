Di Chiara: “Rinnovo Kayode un buon segno. Squadra sta maturando”

L'ex viola Alberto Di Chiara ha parlato a Italia7: "La Fiorentina sta maturando sempre di più, ha trovato appeal e dimostra sicurezza. Il rinnovo di Kayode è un buon segno, uno dei tanti dell'ultimo periodo. Un po' per caso e un po' per scelta lui e Parisi sono diventati una coppia di fatto sulle corsie. Al Viola Park puoi fare meglio calcio, anche l'appeal verso i giocatori cambia in positivo. Sul mercato la società cerca di non prendere sòle e spende in maniera giusta, sul campo Italiano si è 'italianizzato', unendo tutto ora il momento è vantaggioso".