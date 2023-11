Di Chiara: “Italiano più pratico e meno prevedibile, ma il gollettino c’è sempre”

L'ex viola Alberto Di Chiara è intervenuto a 30° Minuto su Italia 7. Le sue parole: "Fiorentina-Bologna è stata una bella partita da vedere per intensità e per gestione. Italiano ultimamente è molto più pratico e meno prevedibile. Resta da migliorare il problema della fase difensiva, soprattutto sulle imbucate, il gollettino lo prendi sempre. E poi, forse sarà impossibile, proverei delle nuove soluzioni in attacco, magari partendo con due punte. Rispetto ad altre società, la Fiorentina ha tanti giocatori italiani e punta a investire sui giovani italiani".